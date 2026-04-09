Βρετανία: Κλέφτης άρπαξε μια τσάντα πολυτελείας που περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ και το αντάλλαξε με ναρκωτικά

Έκλεψε μια τσάντα πολυτελείας και βρέθηκε να κρατά στα χέρια του ένα αυγό Φαμπερζέ: ένας 29χρονος καταδικάστηκε σήμερα από βρετανικό δικαστήριο σε φυλάκιση άνω των δυο ετών, αν και αγνοούσε την αξία της λείας του.

Ο Έντσο Κοντιτσέλο καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 μηνών, αφού δήλωσε ένοχος για κλοπή και απάτη.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο κατηγορούμενος πήγε σε μια παμπ στο Σόχο και κατάφερε να αρπάξει μια τσάντα Givenchy από το ανυποψίαστο θύμα του.

Η τσάντα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο πολύτιμη όσο το περιεχόμενό της: εκτός από τις τραπεζικές κάρτες και το πορτοφόλι της ιδιοκτήτριάς της, περιείχε ένα πράσινο αυγό Φαμπερζέ, διακοσμημένο με σμαράγδια και ένα ρολόι – η συνολική αξία των κλοπιμαίων υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα πανάκριβα αντικείμενα ανήκαν στην εταιρεία όπου εργαζόταν η γυναίκα, την Craft Irish Whiskey Company η οποία παράγει σπάνια ουίσκι υψηλής ποιότητας.

Το αυγό και το ρολόι, που είχαν εκτεθεί εκείνο το βράδυ σε μια επαγγελματική εκδήλωση, δεν βρέθηκαν.

Η δικαστής Κέιτ Λάιβσι σημείωσε ότι ο Έντσο Κοντιτσέλο δεν γνώριζε τι περιείχε η τσάντα, ούτε την αξία του περιεχομένου της. Άλλωστε, αντάλλαξε τα πολύτιμα αντικείμενα με ναρκωτικά. Η δικηγόρος του, η Κέιτι Πόρτερ-Γουίντλεϊ, είπε στο δικαστήριο ότι ήταν άστεγος και εθισμένος στα ναρκωτικά.

Τα κλεμμένα αντικείμενα αποτελούσαν μέρος μιας περιορισμένης συλλογής επτά υπερπολύτιμων κουτιών που είχε δημιουργήσει η Craft Irish Whiskey Company. Το καθένα από τα κουτιά αυτά περιείχε ένα αυγό Φαμπερζέ, ένα ρολόι, ένα σπάνιο μπουκάλι ουίσκι και ένα κουτί πούρων. Τρία από τα κουτιά πουλήθηκαν σε πελάτες της εταιρείας έναντι ποσών που έφταναν μέχρι και τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ