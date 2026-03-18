Βρετανία: Η μηνιγγίτιδα εξαπλώνεται σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ – Ξεκινά η χορήγηση εμβολίου σε φοιτητές

Επιδημία μηνιγγίτιδας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε δύο άτομα, έχει εξαπλωθεί και σε δεύτερο πανεπιστήμιο στο Κεντ, στη Βρετανία, με τις υγειονομικές αρχές να καταβάλλουν προσπάθειες για να την ανακόψουν.

Ειδικότερα, όπως ανεφέρει η Daily Mail, το Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church αποκάλυψε σήμερα το απόγευμα ότι η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας της χώρας επιβεβαίωσε κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του, δηλώνοντας ότι «ενημέρωσε τον περιορισμένο αριθμό των στενών επαφών του ατόμου ότι θα πρέπει να λάβουν προληπτικά αντιβιοτικά, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει».

Επιπλέον, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι το κρούσμα συνδέεται με εκδηλώσεις στο νυχτερινό κέντρο Club Chemistry στο Καντέρμπουρι στις 5, 6 και 7 Μαρτίου.

Η μητέρα μιας φοιτήτριας, επιβεβαίωσε ότι η κόρη της,νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για μηνιγγίτιδα, μετά την έξοδό της στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Είπε ότι η νεαρή ξύπνησε την Πέμπτη αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να εμφανίζει ερεθισμό στο μάτι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο τη Δευτέρα.

Ένας φοιτητής του Πανεπιστημίου του Κεντ, καθώς και ένας 18χρονος μαθητής έχασαν τη ζωή τους από τη νόσο.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων που συνδέονται με την επιδημία στο Κεντ αυξήθηκε σήμερα σε 20, από 15 χθες.

Οι υγειονομικές Αρχές της χώρας κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.