Βρετανία: Εκτροχιασμός τρένου που ταξίδευε από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη βόρεια Αγγλία σήμερα, Δευτέρα, αλλά η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

To τρένο που εκτροχιάστηκε εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γλασκώβη προς το Λονδίνο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μεγάλο και σοβαρό περιστατικό», επισημαίνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς». Σύμφωνα με τις αρχές, στο σημείο του εκτροχιασμού έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Πηγές αναφέρουν πως οι περίπου 130 επιβάτες που ταξίδευαν με το τρένο, έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια και έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχείο της περιοχής. 

Η κυκλοφορία των τρένων έχει διακοπεί πλήρως μεταξύ Καρλάιλ και Πρέστον, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων που αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος της ημέρας.

Η εταιρεία Avanti West Coast ανακοίνωσε ότι «όλες οι γραμμές είναι αποκλεισμένες βόρεια του Πρέστον» και προειδοποίησε τους επιβάτες να μην επιχειρήσουν να ταξιδέψουν προς τα βόρεια σήμερα. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία προειδοποίησε ότι η «σημαντική αναστάτωση στο δίκτυό μας» είναι πιθανό να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

