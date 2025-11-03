Βρετανία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τη μαζική επίθεση σε τραίνο στην Αγγλία

Στον ‘Αντονι Γουίλιαμς, 32 ετών, από το Πίτερμπορο της ανατολικής Αγγλίας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 10 απόπειρες ανθρωποκτονίας, μια για πρόκληση σωματικής βλάβης και μια κατηγορία για κατοχή επικίνδυνου αντικειμένου. Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχές της Βρετανίας αναφορικά με τη μαζική επίθεση με μαχαίρι το βράδυ του Σάββατου στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο. Επίσης του απαγγέλθηκε μια επιπλέον κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ηλεκτρικό σταθμό στο ανατολικό Λονδίνο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ο κατηγορούμενος σήμερα θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ένας 35χρονος άνδρας, ο οποίος επίσης συνελήφθη για την μαζική επίθεση στο τρένο, αφέθηκε ελεύθερος. Μετά την ανάκριση του οι αρχές αποφάνθηκαν πως δεν είχε καμία σχέση με το συμβάν.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης επαινούν σήμερα την «αξιοσημείωτη» γενναιότητά» ενός εργαζόμενου στο σιδηρόδρομο καθώς, όπως τονίζει η ανακοίνωση της αστυνομίας, «οι ενέργειές του έσωσαν πολλές ζωές». Όπως φαίνεται από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της αμαξοστοιχίας, οι ενέργειες του ήταν «κάτι παραπάνω από ηρωικές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η κατάσταση του είναι σταθερή και έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Αν και αρχικά στις έρευνες συμμετείχε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν τρομοκρατική ενέργεια.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 9:30 (ώρα Ελλάδας), όταν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας άντρας κραδαίνοντας ένα μεγάλο μαχαίρι και φωνάζοντας «ο διάβολος δεν πρόκειται να νικήσει», άρχισε να επιτίθεται ανεξέλεγκτα στους αμέριμνους επιβάτες του τρένου.

Στην αρχή κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν φάρσα στο πλαίσιο της γιορτής του Χαλοουίν, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως επισημαίνουν οι μαρτυρίες, ακολούθησε πανικός. Κάποιοι έτρεξαν να κρυφτούν στις τουαλέτες, κάποιοι άλλοι βρήκαν καταφύγιο σε διπλανά βαγόνια κ.ο.κ..

‘Αμεσα ενημερώθηκε η αστυνομία. Στον πρώτο διαθέσιμο σταθμό το τρένο ακινητοποιήθηκε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν μέσα και συνέλαβαν τους δύο άντρες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Από το πρωί της Κυριακής, που το θέμα έγινε ευρέως γνωστό, μια και μονοπώλησε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ξύπνησαν οι πρόσφατες μνήμες από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ. Οι αρχές την Βρετανία εξετάζουν πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας και στις μετακινήσεις με τραίνο.

