Βραζιλιάνος προπονητής πήγε σε συνέντευξη Τύπου με το παιδί του που έχει σύνδρομο Down: “Λίγη αγάπη, μπορεί να κάνει τη διαφορά”

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαοφιλές άθλημα και έχει τη δύναμη να περάσει σημαντικά μηνύματα. Η 21η Μαρτίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down και ο προπονητής της Λίγκα Ντε Κίτο, Τιάγκο Νούνιες, εκμεταλλεύτηκε την χρονική συγκυρία, μοιράστηκε τη δική του εμπειρία και συγκλόνισε!

Ο Βραζιλιάνος προπονητής εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον γιο του, ο οποίος έχει σύνδρομο Down, έχοντας σαν στόχο να στείλει ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της ισότητας των ανθρώπων, τονίζοντας πως… λίγη αγάπη μπορεί να κάνει τη διαφορά!

“Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές “αόρατες” οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια.

Θέλω να δώσω μεγάλη σημασία στη σημερινή ημέρα. Είναι σημαντικό όλοι να έχουμε επίγνωση. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι στον κόσμο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους συμπεριλαμβάνουμε όλους.

Ο κόσμος σήμερα είναι γεμάτος δύσκολα πράγματα, πολέμους, προβλήματα… Και η λίγη αγάπη κάνει τη διαφορά με τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Το λέω αυτό από εμπειρία, ως πατέρας ενός παιδιού που δεν αποτελεί τυπική περίπτωση, και έχω την ευλογία να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο παιδί που είναι εδώ, που άλλαξε τη ζωή της οικογένειάς μας και τον τρόπο που βλέπαμε τον κόσμο.

Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Είμαστε όλοι ίσοι. Ήθελα να μοιραστώ λίγο από την εμπειρία μου μαζί σας”, ανέφερε χαρακτηριστικά, έχοντας το παιδί του στα πόδια του.

Βραζιλία

