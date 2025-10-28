Βραζιλία: Τουλάχιστον 64 οι νεκροί της αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.