MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα – Τον πυροβόλησαν ληστές στο εστιατόριο που εργαζόταν

|
THESTIVAL TEAM

Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 18χρονο με καταγωγή από τη Ρόδο, σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου διαμένει με την οικογένειά του. Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων κακοποιών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργαζόταν τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος και η είδηση συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος. Η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου, ούτε αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ τον 18χρονο, την ώρα που εργαζόταν, μόνο και μόνο για να κλέψουν τις εισπράξεις της ημέρας του μαγαζιού.

Την παραπάνω φωτογραφία δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό πριν από μερικές ώρες ο πατέρας του 18χρονου.

Βραζιλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

60α Δημήτρια: Χορευτική τελετουργία από τον Ανζελέν Πρελζοκάζ απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για λαθραία τσιγάρα σε κέντρο και Χαλάστρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Δεκατρία σνακ γεμάτα με πρωτεΐνη για ενέργεια όλη την ημέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Οι σταθερές κυβερνήσεις είναι μονόδρομος για τη χώρα

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Γερμανού για Σαββόπουλο: “Θα τον αποχαιρετήσουμε χαμογελαστά, πήρε μαζί του κομμάτια της εφηβείας μου”