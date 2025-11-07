Βραβεία Grammy: Ο Κέντρικ Λαμάρ και η Lady Gaga στην κορυφή των υποψηφιοτήτων – Αναλυτικά η λίστα ανά κατηγορία

O ράπερ Κέντρικ Λαμάρ βρέθηκε στην κορυφή του καταλόγου των διεκδικητών των βραβείων Grammy για δεύτερη συνεχή χρονιά, συγκεντρώνοντας εννέα υποψηφιότητες.

Ο ράπερ ξεπέρασε τις επτά υποψηφιότητες της σούπερ σταρ της ποπ Λέιντι Γκάγκα στην κούρσα απονομής των κορυφαίων διακρίσεων της μουσικής βιομηχανίας.

Το «GNX» του Λαμάρ και το «MAYHEM» της Γκάγκα θα αναμετρηθούν για το πολυπόθητο βραβείο άλμπουμ της χρονιάς στην τελετή απονομής των Grammy Awards 2026 τον Φεβρουάριο. Κανείς από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει κερδίσει αυτό το βραβείο παρά τις πολλαπλές υποψηφιότητές τους στην κατηγορία.

Άλλοι υποψήφιοι στην εν λόγω κατηγορία είναι ο Bad Bunny για το «Debí Tirar Más Fotos», ο Τζάστιν Μπίμπερ για το «Swag» και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ για το «Man’s Best Friend».

Το «The Life of a Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έχει κερδίσει τέσσερις φορές το βραβείο άλμπουμ της χρονιάς, δεν βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου δικαιώματος συμμετοχής στα Γκράμι.

Ο Bad Bunny, ο μουσικός από το Πουέρτο Ρίκο που θα τραγουδήσει στο σόου του διαλείμματος του Super Bowl την επόμενη χρονιά, έχει συγκεντρώσει έξι υποψηφιότητες συνολικά, μεταξύ άλλων για το καλύτερο τραγούδι και την καλύτερη ηχογράφηση της χρονιάς.

Δύο τραγούδια της KPop διεκδικούν το βραβείο τραγούδι της χρονιάς: Το «Golden» από το soundtrack της ταινίας του Netflix «KPop Demon Hunters» και το «APT» από τη Ροζέ και τον Μπρούνο Μαρς.

Το «APT» είναι επίσης υποψήφιο για την ηχογράφηση της χρονιάς, ένα βραβείο που απονέμεται σε παραγωγούς και ερμηνευτές. Άλλες υποψηφιότητες είναι το «Abracadabra» της Γκάγκα, το «luther» από τους Λαμάρ και SZA, και το «DtMF» από τον Bad Bunny.

Στην κατηγορία καλύτερος νέος καλλιτέχνης, η Ολίβια Ντιν και το συγκρότημα KATSEYE θα αναμετρηθούν με τους Λέον Τόμας, Άλεξ Γουόρεν και άλλους.

Οι νικητές των Γκράμι επιλέγονται από τα περίπου 15.000 μέλη με δικαίωμα ψήφου της Ακαδημίας Ηχογραφήσεων και ανακοινώνονται σε μια θεαματική τελετή στο Λος Άντζελες την 1η Φεβρουαρίου.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες