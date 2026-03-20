MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ και η κόρη του δοκίμασαν ένα νέο άρμα μάχης

|
THESTIVAL TEAM

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και η κόρη του, η Τζου Άε, δοκίμασαν ένα νέο άρμα μάχης το οποίο παρουσιάζεται ως σημαντικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης φαίνονται ο ηγέτης και η κόρη του εμφανώς ευχαριστημένοι πάνω στο όχημα, στη διάρκεια γυμνασίων σε βάση της Πιονγκγιάνγκ.

Τα γυμνάσια αυτά πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή μονάδων τεθωρακισμένων που εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους, ενώ περιλάμβαναν ασκήσεις μάχης εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο άρμα έχει εξελιγμένες ικανότητες κίνησης και βολής, καθώς και εξοπλισμούς κατά των πυραύλων και των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η ονομασία του δεν διευκρινίσθηκε, όμως, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα Chosun Daily, το άρμα αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με το Chonma-20, που είχε παρουσιασθεί στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης τον Οκτώβριο στην Πιονγκγιάνγκ.

Ο Κιμ δήλωσε ότι είναι «βέβαιος πως δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα τεθωρακισμένο που να έχει εξίσου ισχυρές ικανότητες άμυνας με αυτό το άρμα μάχης», μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται όλο και πιο τακτικά δημοσίως δίπλα στην κόρη του, τροφοδοτώντας εικασίες ότι η έφηβη μπορεί να είναι η κληρονόμος της δυναστείας που κυβερνά την κομμουνιστική χώρα από τη δημιουργία της το 1948.

Η Βόρεια Κορέα έχει πολλαπλασιάσει τις επιδείξεις εξοπλισμών, δείχνοντας μ’ αυτό τον τρόπο ότι αψηφά τη Νότια Κορέα και τους αμερικανούς συμμάχους της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βόρεια Κορέα

Περισσοτερες Ειδησεις

