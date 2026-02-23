Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη Γενικός Γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος των Εργατών

Συγκινημένος αλλά και ιδιαίτερα περήφανος ο Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν ο μεγάλος νικητής, όπως αναμενόταν, των εκλογών που πραγματοποιήσε το κυβερνών κόμμα των Εργατών στη Βόρεια Κορέα.

Στην τέταρτη ημέρα του κομματικού συνεδρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη ως ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Βόρειας Κορέας, «σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων», μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια, είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που παραδοσιακά ενισχύει την εξουσία του καθεστώτος και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την ανακοίνωση αλλαγών στην πολιτική που ακολουθεί η χώρα ή ανακατατάξεων στην ηγεσία.

Μετά το προηγούμενο συνέδριο του 2021, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να αναπτύσσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο και έχει πραγματοποιήσει πολλές δοκιμές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM), αψηφώντας τις απαγορεύσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Βόρεια Κορέα υπόκειται σε κυρώσεις λόγω των προγραμμάτων της για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η οικονομία της πνέει τα λοίσθια, ενώ οι ελλείψεις τροφίμων χρονίζουν.

Συγχαρητήρια από το Πεκίνο

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα (23/02) έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν για ένα «νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις Πεκίνου και Πιονγιάνγκ, σε συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας μετά την επανεκλογή του.

«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον γενικό γραμματέα (της Βόρειας Κορέας) για να εφαρμόσω αποτελεσματικά τη σημαντική συναίνεση που έχουμε επιτύχει, να γράψω ένα νέο κεφάλαιο στη φιλία Κίνας-Βόρειας Κορέας και να υπηρετήσω την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και στις δύο χώρες», δήλωσε ο Σι στο μήνυμά του, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η διπλωματική, πολιτική και οικονομική υποστήριξη από τη γειτονική Κίνα είναι ζωτικής σημασίας για τη Βόρεια Κορέα.