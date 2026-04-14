Βόρεια Κορέα: Νέες πυραυλικές δοκιμές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να τις εποπτεύει από αντιτορπιλικό

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε το Σαββατοκύριακο νέες πυραυλικές δοκιμές από το νεότερο και πιο προβεβλημένο πολεμικό πλοίο της χώρας, όπως μετέδωσαν την Τρίτη τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα Rodong Sinmun, ο Κιμ παρακολούθησε την Κυριακή την εκτόξευση δύο στρατηγικών πυραύλων cruise και τριών πυραύλων κατά πλοίων από το αντιτορπιλικό κλάσης 5.000 τόνων Choe Hyon, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2025. Όπως αναφέρεται, οι πύραυλοι cruise πέταξαν για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ οι πύραυλοι κατά πλοίων για πάνω από 30 λεπτά, ακολουθώντας προκαθορισμένες τροχιές πάνω από τις δυτικές θάλασσες της χώρας πριν πλήξουν με ακρίβεια τους στόχους τους.

Το κρατικό πρακτορείο KCNA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Κιμ και ανώτατους αξιωματούχους να παρακολουθούν τις δοκιμές από προβλήτα, ενώ από το πλοίο εκτοξεύεται πύραυλος αφήνοντας πίσω του γκρίζο καπνό.

Ο Κιμ είχε επιβλέψει και τον προηγούμενο μήνα δύο σειρές πυραυλικών δοκιμών από το ίδιο αντιτορπιλικό, δηλώνοντας τότε ότι σκοπεύει να επιταχύνει τον πυρηνικό εξοπλισμό του ναυτικού. Μετά τις πιο πρόσφατες δοκιμές, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην «απεριόριστη επέκταση» των πυρηνικών της δυνάμεων και ανακοίνωσε νέες, χωρίς λεπτομέρειες, οδηγίες για την ενίσχυση των δυνατοτήτων πυρηνικού πλήγματος και άμεσης αντίδρασης της χώρας. Παράλληλα, εξέτασε τα σχέδια οπλικών συστημάτων για το τρίτο και τέταρτο αντιτορπιλικό που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει χαρακτηρίσει την ανάπτυξη του Choe Hyon ως καθοριστικό βήμα για την επέκταση της επιχειρησιακής εμβέλειας και των δυνατοτήτων προληπτικού πλήγματος του στρατού. Τα κρατικά μέσα αναφέρουν ότι το πλοίο έχει σχεδιαστεί για να φέρει αντιαεροπορικά και αντιπλοϊκά συστήματα, καθώς και βαλλιστικούς και πυραύλους cruise με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι και ειδικοί εκτιμούν ότι το σκάφος πιθανότατα κατασκευάστηκε με ρωσική βοήθεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των στρατιωτικών δεσμών Πιονγκγιάνγκ–Μόσχας, αν και κάποιοι αμφισβητούν αν είναι πλήρως έτοιμο για ενεργό υπηρεσία.

Η Βόρεια Κορέα αποκάλυψε δεύτερο αντιτορπιλικό της ίδιας κλάσης τον Μάιο του περασμένου έτους, το οποίο όμως υπέστη ζημιές κατά την καθέλκυσή του στο λιμάνι Τσονγκτζίν, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιμ. Αν και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι το πλοίο, με το όνομα Kang Kon, επανεκτοξεύθηκε τον Ιούνιο μετά από επισκευές, εξωτερικοί αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την επιχειρησιακή του ετοιμότητα. Ένα τρίτο αντιτορπιλικό, που κατασκευάζεται στο ναυπηγείο Νάμπο στη δυτική ακτή, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο, επέτειο ίδρυσης του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να επεκτείνει τις πυρηνικές της δυνατότητες έναντι της Νότιας Κορέας, σε μια περίοδο επιδείνωσης των διμερών σχέσεων και παρατεταμένου παγώματος της διπλωματίας. Την προηγούμενη εβδομάδα, η χώρα πραγματοποίησε δοκιμές νέων οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων και βαλλιστικών πυραύλων με κεφαλές διασποράς.

Ο Κιμ έχει διακόψει κάθε ουσιαστικό διάλογο με την Ουάσινγκτον και τη Σεούλ από την κατάρρευση των συνομιλιών του με τον τότε – και νυν – πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2019. Έκτοτε, έχει υιοθετήσει σκληρή στάση έναντι της Νότιας Κορέας, την οποία χαρακτηρίζει πλέον «πιο εχθρικό» αντίπαλο, απορρίπτοντας τις αμερικανικές προτάσεις επανέναρξης συνομιλιών χωρίς άρση του αιτήματος για αποπυρηνικοποίηση.

Πηγή: Associated Press, ertnews.gr