Βολιβία: Εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης παιδικής πορνογραφίας, 17 συλλήψεις

Η βολιβιανή αστυνομία συνέλαβε 17 υπόπτους οι οποίοι φέρονται να ενέχονται σε κύκλωμα που διένειμε παιδοπορνογραφικό υλικό, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η εισαγγελία της χώρας των Άνδεων.

Η επιχείρηση διεξήχθη και στους εννιά νομούς της χώρας με την υποστήριξη της Interpol, μετά τον εντοπισμό υλικού παιδικής πορνογραφίας που διακινείτο μέσω ψηφιακών εφαρμογών όπως οι WhatsApp και Telegram.

«Θα εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές οργανώσεις που πλήττουν (…) τη ζωή των κοριτσιών μας, των αγοριών μας, των εφήβων μας», τόνισε στον Τύπο ο γενικός εισαγγελέας της Βολιβίας Ρόγερ Μαρίκα.

Η βολιβιανή νομοθεσία επισύρει ποινές τριετούς φυλάκισης ως εξαετούς κάθειρξης για τα κακουργήματα αυτής της φύσης.

