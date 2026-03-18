MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βηρυτός: Η στιγμή που ισραηλινός βομβαρδισμός κατεδαφίζει κτήριο 22 ορόφων – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Στόχος βομβαρδισμού από το Ισραήλ έγινε το πρωί της Τετάρτης ένα πολυώροφο κτήριο στην κεντρική Βηρυτό.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, το 22οροφο κτήριο στην περιοχή Μπασούρα κατεδαφίστηκε από το χτύπημα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής να την εκκενώσουν μια ώρα πριν το χτύπημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το εν λόγω κτήριο έγινε στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών.

Τα τρία προηγούμενα χτυπήματα είχαν γίνει στις 12 Μαρτίου καθώς η εκτίμηση του Ισραήλ ήταν ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το κτήριο για να αποθηκεύει χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτεί τον αγώνα της.

Το κτήριο που κατεδαφίστηκε βρισκόταν κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου και σε άλλα κυβερνητικά γραφεία.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

