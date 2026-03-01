Viral ξανά η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ: “Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου”

Η Morticia Addams, η νεαρή Ιρανή που έγινε viral αφού άναψε τσιγάρο έχουντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτησή της στο «X», η Morticia Addams – η οποία χρησιμοποιεί ψευδώνυμο – δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να πανηγυρίζει σε μια συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στον Καναδά, όπου ζει.

«Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;» έγραψε η Addams στην λεζάντα της ανάρτησης.

Σε άλλη ανάρτηση, φαίνεται να τσουγκρίζει ποτήρια για τον θάνατό του.