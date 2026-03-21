Viral ο “σωσίας” του Τζέφρι Επστάιν: Παραδέχεται ότι είχαν βρεθεί στο ίδιο πάρτι

Ένας συνταξιούχος από τη Φλόριντα έγινε viral στο διαδίκτυο, λόγω της ομοιότητάς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο ίδιος διευκρίνισε δημόσια ότι δεν έχει καμία σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, αν και παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου παρευρισκόταν ο χρηματιστής.

Ο ίδιος δημιούργησε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Not Epstein» και δήλωσε σε βίντεο: «Γεια σε όλους, είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ και το βίντεό μου έγινε viral επειδή κάποιος με βιντεοσκόπησε τυχαία ενώ οδηγούσα, χωρίς να το γνωρίζω».

Ο Πιτ είπε ότι η ζωή του άλλαξε μετά τη δημοσίευση του βίντεο, έχοντας λάβει πολλά σχόλια για την εμφάνισή του.

Hello this Palm Beach Pete just wanted to thank everybody for the support and good vibes… I’m not Jeffrey Epstein pic.twitter.com/0sRXvSSAW1 March 20, 2026

Ένα άτομο ακούγεται στη συνέχεια εκτός κάμερας να ρωτάει: «Λοιπόν, δεν είσαι ο Τζέφρι Επστάιν;». Ο Πιτ απάντησε: «Δεν είμαι ο Τζέφρι Επστάιν. Είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο TMZ, ο άνδρας ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε παρευρεθεί σε πάρτι όπου βρισκόταν και ο Επστάιν, χωρίς ωστόσο να έχει προσωπική γνωριμία ή συνομιλία μαζί του. Περιέγραψε τον Επστάιν ως μυστηριώδες πρόσωπο, επισημαίνοντας ότι πολλοί δεν γνώριζαν την πηγή της περιουσίας του.

«Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι συνταξιούχος, έζησα στην πόλη για πολύ καιρό. Μου αρέσει να παίζω τένις, είμαι πολύ κοινωνικός», είπε ο Πιτ.

Hello it’s Palm Beach Pete just another perfect day in South Florida, off to play some tennis!… I’m not Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/07q2C1YwUm March 21, 2026

Ο νέος λογαριασμός του στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.