Viral ο “σωσίας” του Τζέφρι Επστάιν: Παραδέχεται ότι είχαν βρεθεί στο ίδιο πάρτι

Ένας συνταξιούχος από τη Φλόριντα έγινε viral στο διαδίκτυο, λόγω της ομοιότητάς του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο ίδιος διευκρίνισε δημόσια ότι δεν έχει καμία σχέση με τον καταδικασμένο παιδόφιλο, αν και παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου παρευρισκόταν ο χρηματιστής.

Ο ίδιος δημιούργησε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Not Epstein» και δήλωσε σε βίντεο: «Γεια σε όλους, είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ και το βίντεό μου έγινε viral επειδή κάποιος με βιντεοσκόπησε τυχαία ενώ οδηγούσα, χωρίς να το γνωρίζω».

Ο Πιτ είπε ότι η ζωή του άλλαξε μετά τη δημοσίευση του βίντεο, έχοντας λάβει πολλά σχόλια για την εμφάνισή του.

Ένα άτομο ακούγεται στη συνέχεια εκτός κάμερας να ρωτάει: «Λοιπόν, δεν είσαι ο Τζέφρι Επστάιν;». Ο Πιτ απάντησε: «Δεν είμαι ο Τζέφρι Επστάιν. Είμαι ο Παλμ Μπιτς Πιτ».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο TMZ, ο άνδρας ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε παρευρεθεί σε πάρτι όπου βρισκόταν και ο Επστάιν, χωρίς ωστόσο να έχει προσωπική γνωριμία ή συνομιλία μαζί του. Περιέγραψε τον Επστάιν ως μυστηριώδες πρόσωπο, επισημαίνοντας ότι πολλοί δεν γνώριζαν την πηγή της περιουσίας του.

«Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος, είμαι συνταξιούχος, έζησα στην πόλη για πολύ καιρό. Μου αρέσει να παίζω τένις, είμαι πολύ κοινωνικός», είπε ο Πιτ.

Ο νέος λογαριασμός του στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες ακολούθους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

