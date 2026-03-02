Βίντεο των IDF δείχνει Ισραηλινό πιλότο να αποφεύγει ιρανικό πύραυλο πάνω από το Ιράν
Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δείχνει πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει πύραυλο ιρανικής αεράμυνας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν.
Στο ηχητικό του βίντεο ακούγεται ο πιλότος να λέει: «Υπάρχει άλλη εκτόξευση, ανεβαίνει πάνω από τα σύννεφα», ενώ κατά τις δυνάμεις του Ισραήλ το μαχητικό είχε προηγουμένως πλήξει στόχους στο Ιράν και συγκεκριμένα στην Τεχεράνη.
״יש שיגור נוסף, מסיט אותנו, עולה מעל העננים״ תיעוד מיוחד: טייס קרב שתקף בטהרן מתחמק מטיל איראני ששוגר לכיוונו
עד כה חיל-האוויר ביצע יותר מ-1,000 גיחות קרב מעל שמי איראן. pic.twitter.com/tm0q2aMjqL— Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026
Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000 πολεμικές έξοδοι πάνω από τον εναέριο χώρο του Ιράν.
Νωρίτερα, οι IDF δημοσίευσαν πλάνα με περίπου 30 γυναίκες που υπηρετούν και πολεμούν στην πρώτη γραμμή ως πληρώματα μαχητικών αεροσκαφών να έχουν συμμετάσχει στις επιθέσεις κατά του Ιράν.
