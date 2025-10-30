MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που χιονοστιβάδα κατεβαίνει με ορμή ένα από τα ψηλότερα βουνά στον κόσμο – Σάστισαν οι ορειβάτες

|
THESTIVAL TEAM

Στις 26 Οκτωβρίου, μια τεράστια χιονοστιβάδα αποκολλήθηκε από τη βόρεια πλαγιά του Αναπούρνα I στο Νεπάλ.

Οι ορειβάτες και οι οδηγοί στο καμπ αρκετά μέτρα πιο κάτω παρακολουθούν πως ένα τείχος από χιόνι κατέβαινε με ορμή προς το μέρος τους. Η χιονοστιβάδα είχε σχηματιστεί σε υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, στη βόρεια πλευρά του βουνού, στην περιοχή Myagdi του Νεπάλ.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο λευκός καταρράκτης «κατάπιε» ολόκληρο το καταφύγιο καλύπτοντάς το με ένα σύννεφο από χιόνι. Όσοι βρίσκονταν στο σημείο προετοιμάζονταν για την άγρια ριπή ανέμου και κάποιοι τρομοκρατημένοι φώναζαν.

«Ήταν σαν να παρακολουθούσα μια καταιγίδα να πέφτει από τον ουρανό», είπε ένας μάρτυρας. «Μπορούσαμε να νιώσουμε την πίεση να μας χτυπάει πριν καν δούμε το χιόνι», περιέγραψε άλλος.

Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, κανείς δεν υπέστη τραυματισμούς. Όταν το χάος υποχώρησε, το καμπ είχε θαφτεί κάτω από ένα πυκνό στρώμα χιονιού.

Δείτε το βίντεο

Νεπάλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

