Βίντεο από τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος ταρακουνά σπίτια στη Ντιμόνα του Ισραήλ

Βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, καταγράφει τη στιγμή που ένας μεσαίου βεληνεκούς ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά μια κοντινή κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, μια γυναίκα κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού της όταν ξαφνικά ακούγονται δυνατές εκρήξεις. Έντρομη, προσπαθεί να προστατευτεί τρέχοντας, καθώς αντικείμενα πέφτουν γύρω της.

Σε άλλο βίντεο στην ίδια περιοχή βλέπουμε ανθρώπους μέσα στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια των εκρήξεων.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές στο νότιο Ισραήλ, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν πλήρως την επίθεση. Το γεγονός αυτό δείχνει πιθανή αδυναμία ή αστοχία των συστημάτων αεράμυνας να αποτρέψουν όλα τα πλήγματα.

Από τα χτυπήματα περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών.

Ιράν Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Ξέσπασε ο Πλακιάς: Όποιος στη δίκη προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, θα ισοπεδωθεί

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Βασίλης Λαζαρίδης: Ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που θα μπορούσε να βγάλει ο πλανήτης ολόκληρος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αιματηρό περιστατικό στις φυλακές Αλικαρνασσού – 42χρονος τραυμάτισε πισώπλατα άλλον κρατούμενο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Υπουργείο Εργασίας: Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ο Αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει 8.000 στόχους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν ξανά την πυρηνική εγκατάσταση Νατάνζ στο Ιράν