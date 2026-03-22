Βίντεο από τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος ταρακουνά σπίτια στη Ντιμόνα του Ισραήλ

Βίντεο από το εσωτερικό σπιτιού στη Ντιμόνα, στο νότιο Ισραήλ, καταγράφει τη στιγμή που ένας μεσαίου βεληνεκούς ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος χτυπά μια κοντινή κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, μια γυναίκα κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού της όταν ξαφνικά ακούγονται δυνατές εκρήξεις. Έντρομη, προσπαθεί να προστατευτεί τρέχοντας, καθώς αντικείμενα πέφτουν γύρω της.

Video footage from inside a home in Dimona, Southern Israel, shows the moment that an Iranian medium-range ballistic missile struck a nearby residential area of the city, resulting in injured to at least 54. pic.twitter.com/H9DPdO4zJI March 21, 2026

Σε άλλο βίντεο στην ίδια περιοχή βλέπουμε ανθρώπους μέσα στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια των εκρήξεων.

Israeli air defences failed to stop at least two Iranian missile strikes on southern Israel, injuring over 100 in Arad and Dimona and destroying dozens of buildings.



Iran says this is in retaliation for an attack on its Natanz nuclear site. Here’s what we know. pic.twitter.com/z3EhIkOiKO March 22, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές στο νότιο Ισραήλ, καθώς τα αντιαεροπορικά συστήματα δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν πλήρως την επίθεση. Το γεγονός αυτό δείχνει πιθανή αδυναμία ή αστοχία των συστημάτων αεράμυνας να αποτρέψουν όλα τα πλήγματα.

Από τα χτυπήματα περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν στις πόλεις Αράντ και Ντιμόνα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών.