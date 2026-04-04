Βίντεο από ισραηλινό πλήγμα σε ιρανικό εκτοξευτή πυραύλων στην Ταμπρίζ
Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από πρόσφατη αεροπορική επιδρομή στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψε κινητό εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων τοποθετημένο σε φορτηγό.
Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις, το πλήγμα απέτρεψε προγραμματισμένη εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ.
תיעוד מיוחד מתקיפה מדויקת של חיל-האוויר לעבר משאית ששימשה כמשגר טילים בליסטיים נייד במרחב תבריז.
המשגר הושמד ובכך סוכלו מתווי ירי טילים לעבר מדינת ישראל ממערב איראן. pic.twitter.com/816zzJH0hZ— Israeli Air Force (@IAFsite) April 4, 2026