Βέλγιο: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι στην έρευνα για απάτη

Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι, ήταν ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν την Τρίτη από την αστυνομία του Βελγίου, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας για απάτη σχετικά με τη χρηματοδότηση μιας ακαδημίας νέων διπλωματών στην Μπριζ, σύμφωνα με το Euractiv.

Η βελγική αστυνομία έκανε έφοδο στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ (EEAS), στο Κολλέγιο της Ευρώπης και σε ιδιωτικές κατοικίες, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση και με μάρτυρες.

Εκπρόσωπος του Κολεγίου, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης από το 2020, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν έχει συλληφθεί και αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια. Η Μογκερίνι διετέλεσε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης από το 2014 έως το 2019 και έχει αναλάβει τη διεύθυνση της Ακαδημίας από το 2022.

Ένας ακόμη εργαζόμενος του Κολεγίου της Ευρώπης, συνελήφθη επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συνελήφθη και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στέφανο Σαννίνο. Ο Σαννίνο είχε προηγουμένως διατελέσει γενικός γραμματέας της EEAS υπό τη Μογκερίνι, την περίοδο που δημιουργήθηκε η Διπλωματική Ακαδημία. Είναι γενικός διευθυντής του τμήματος Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής και Κόλπου της Επιτροπής.

Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η αστυνομία βρισκόταν την Τρίτη στα κτίρια της EEAS, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη θητεία. Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενη την εξέλιξη της έρευνας.

«Πριν από μισή ώρα ενημερώθηκα για όσα συμβαίνουν στην Μπριζ», δήλωσε ο Χέρμαν βαν Ρομπάι, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νυν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κολεγίου της Ευρώπης στην Μπριζ.