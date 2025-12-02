MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βέλγιο: Έφοδος της Αστυνομίας στην διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ για υπόθεση απάτης – Τρεις συλλήψεις

THESTIVAL TEAM

Οι αρχές του Βελγίου πραγματοποίησαν τρεις συλλήψεις μετά από έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), του διπλωματικού βραχίονα της Ένωσης, το πρωί της Τρίτης (02/12), στο πλαίσιο έρευνας για την καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών.

Ειδικότερα, οι έρευνες -που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου- έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO.

Οι βελγικές αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Βέλγιο

