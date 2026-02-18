MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Βανδάλισαν ιστορικό γλυπτό στη Ρώμη: Άγνωστοι έσπασαν τον χαυλιόδοντα του “Μικρού Ελέφαντα” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένας μαρμάρινος ελέφαντας, έργο του διάσημου Ιταλού γλύπτη Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι, κορυφαίου του μπαρόκ, υπέστη ζημιές καθώς ο αριστερός χαυλιόδοντας βρέθηκε σπασμένος και πεσμένος στη βάση του μνημείου στην καρδιά της Ρώμης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ζημιά ανακαλύφθηκε τη Δευτέρα το βράδυ και η αστυνομία δήλωσε ότι θα εξετάσει βίντεο από την Πιάτσα ντέλα Μινέρβα για να διαπιστώσει αν η ζημιά ήταν αποτέλεσμα βανδαλισμού, ή προκλήθηκε από εβδομάδες ασυνήθιστα έντονων βροχοπτώσεων.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, τόνισε ότι πιστεύει ότι ήταν σκόπιμη η ενέργεια, λέγοντας ότι το άγαλμα του 17ου αιώνα, το οποίο στηρίζει έναν αρχαίο αιγυπτιακό οβελίσκο, έπεσε θύμα μιας «παράλογης πράξης βαρβαρότητας».

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά του έθνους πρέπει να υποστεί τόσο σοβαρή ζημιά», δήλωσε σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το γλυπτό, γνωστό ως Elefantino (μικρός ελέφαντας), έχει υποστεί ζημιές. Τον Νοέμβριο του 2016, η άκρη του ίδιου χαυλιόδοντα βρέθηκε με τον ίδιο τρόπο σπασμένη.

Το έργο επανατοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης.

Το γλυπτό, που φιλοτεχνήθηκε το 1667 από τον Έρκολε Φεράτα βασισμένο σε σχέδιο του Μπερνίνι, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Πάνθεον, ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ρώμης.

