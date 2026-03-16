Τζόρτζια Μελόνι: Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο

“Παρέμβαση στο Ορμούζ θα σήμαινε ένα βήμα προς την εμπλοκή στον πόλεμο”, δήλωσε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε παρέμβασή της σε εκπομπή του τηλεοπτικού ομίλου Μπερλουσκόνι.

“Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ενισχύσουμε την αποστολή Ασπίδες, άρα μιλάμε για την Ερυθρά Θάλασσα”, πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία αποσαφήνισε ότι για την κυβέρνησή της είναι “ζωτικής σημασίας η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η οποία ήταν σήμερα και αντικείμενο γραπτής ανακοίνωσης με εταίρους της Ιταλίας”.