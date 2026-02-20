Τζέφρι Επστάιν: Θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση – Συμβιβασμός με τους διαχειριστές της περιουσίας του

Ο φορέας που διαχειρίζεται την περιουσία του Jeffrey Epstein συμφώνησε να καταβάλει έως και 35 εκατομμύρια δολάρια για τον διακανονισμό ομαδικής αγωγής που στρέφεται κατά δύο στενών συνεργατών του, με κατηγορίες περί συνέργειας και υποβοήθησης στη σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε η δικηγορική εταιρεία Boies Schiller Flexner, η οποία εκπροσωπεί τα θύματα, με σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η αγωγή, που είχε κατατεθεί το 2024, στρεφόταν κατά του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Επστάιν, Darren Indyke, και του πρώην λογιστή του, Richard Kahn. Οι δύο άνδρες είναι από κοινού εκτελεστές της περιουσίας του Επστάιν.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των θυμάτων, ο Ιντάικ και ο Καν φέρονται να βοήθησαν τον Επστάιν να δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, μέσω του οποίου – όπως υποστηρίζεται – αποκρύπτονταν οι παράνομες δραστηριότητες και η κακοποίηση των θυμάτων.

Η συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από τον αρμόδιο δικαστή, θα θέσει τέλος στη συγκεκριμένη δικαστική εκκρεμότητα. Όπως επισημαίνεται, οι δύο εκτελεστές δεν παραδέχθηκαν καμία παράνομη συμπεριφορά στο πλαίσιο του διακανονισμού, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου τους.

Η περιουσία του Επστάιν είχε ήδη δημιουργήσει ταμείο αποζημίωσης, από το οποίο καταβλήθηκαν 121 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα, ενώ επιπλέον 49 εκατομμύρια δολάρια δόθηκαν μέσω επιμέρους διακανονισμών, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Guardian.

Η υπόθεση Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί διεθνές ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει το εύρος του δικτύου και των διασυνδέσεων που είχε αναπτύξει ο καταδικασμένος χρηματιστής πριν από τον θάνατό του το 2019.