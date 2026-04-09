Τζ. Μελόνι: Η ΕΕ θα πρέπει να αναστείλει τους δημοσιονομικούς κανόνες, αν επιμείνει η κρίση στη Μ. Ανατολή

THESTIVAL TEAM

Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν προσωρινά τους κανόνες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, σε περίπτωση που αναζωπυρωθεί και πάλι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντιον του Ιράν, δήλωσε σήμερα μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να εμποδίσει ενδεχόμενη κερδοσκοπία με τις τιμές της ενέργειας, μεταξύ άλλων και επιβάλλοντας έκτακτους φόρους στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας.

«Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να είναι ταμπού η συζήτηση για μια ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όχι μια εξαίρεση για μεμονωμένα Κράτη Μέλη, αλλά ένα γενικό μέτρο», δήλωσε η Μελόνι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναστέλλει αυτούς τους κανόνες σε έκτακτες συνθήκες και σε περιόδους κρίσης, όπως έκανε στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι έχει ήδη μειώσει προσωρινά τους φόρους στα καύσιμα για να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, από τη μιά, και το Ιράν, από την άλλη.

«Μπροστά στον κίνδυνο του πιο σοβαρού ενεργειακού σοκ που έχουμε γνωρίσει κατά το πρόσφατο παρελθόν, στο ενδεχόμενο μιας νέας αύξησης των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων και των καταναλωτικών αγαθών, και στον κίνδυνο να δούμε να διακόπτονται ολόκληρες αλυσίδες προμηθειών και να παραλύσει η οικονομία μας, είναι ακριβώς το καθήκον του προέδρου της κυβέρνησης να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει τις τιμές σε ένα χαμηλό επίπεδο», δήλωσε η ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε πρόσφατα τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει τις ενεργειακές προμήθειες της Ιταλίας.

Η ίδια ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα μεταβεί προσεχώς στο Αζερμπαϊτζάν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

“Λύγισε” ο Άρης Πορτοσάλτε: “Συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Κατερίνα Νοτοπούλου: Όταν έχασα την ακοή μου το βίωσα σαν εφιάλτη, βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ισραήλ: “Τίποτα δεν έχει τελειώσει” μετά την εκεχειρία με το Ιράν, εκτιμά ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Το FBI προειδοποιεί για αυξημένη απειλή της Τεχεράνης προς στόχους στις ΗΠΑ, ο Τραμπ υποβαθμίζει τον κίνδυνο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για Άδωνι Γεωργιάδη: “Η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά”