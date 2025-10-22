Τυνησία: Τουλάχιστον 40 νεκροί σε ναυάγιο πλοίου με παράτυπους μετανάστες
Τουλάχιστον 40 παράτυποι μετανάστες από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής βρήκαν τον θάνατο όταν το πλοίο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε την Τετάρτη στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα ναυτικά δυστυχήματα φέτος στη Μεσόγειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχου που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το πλοίο στο οποίο εκτιμάται πως επέβαιναν περίπου 70 άνθρωποι ναυάγησε στα ανοικτά της πόλης Μαχντία.
Η Τυνησία, της οποίας η ακτογραμμή απέχει σε ορισμένα σημεία λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, είναι ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης στη Βόρεια Αφρική για μετανάστες που επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
