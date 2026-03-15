Τρεις Ιρανές αθλήτριες αποφάσισαν να επιστρέψουν στη χώρα τους, παρά το άσυλο

Ακόμη 3 μέλη της γυναίκειας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, αρνήθηκαν το άσυλο στην Αυστραλία και αποφάσισαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας.

Σε δηλώσεις που έκανε ο ΥΠΕΣ της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ανέφερε πως 3 ποδοσφαιρίστριες της γυναίκας εθνικής ομάδας του Ιράν δήλωσαν πως αποφάσισαν να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα τους και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

«Χθες το βράδυ, τρία μέλη… αποφάσισαν να ενωθούν με το υπόλοιπο της ομάδας στο ταξίδι επιστροφής τους στο Ιράν», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες επανειλημμένες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους».

Μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών τον περασμένο μήνα, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, 6 παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού δέχτηκαν ανθρωπιστικές βίζες για να παραμείνουν στην Αυστραλία, ενώ το υπόλοιπο της ομάδας, που αποτελείται από 26 παίκτριες, πέταξε από το Σίδνεϊ στη Μαλαισία στις 9 Μαρτίου.

Πηγή: newsit.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μέμος Μπεγνής για “Μη μου λες αντίο”: Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Μαρία Μπεκατώρου – Συγκίνηση στο “The Chase” από την εξομολόγηση παίκτριας για την ανοϊκή μητέρα της: Τα χρήματα θέλω να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ζελένσκι: Έχω ό,τι χρειάζεται ο Νετανιάχου κι ο Νετανιάχου έχει ό,τι χρειάζομαι εγώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δούκας: Καθαρό “όχι” στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός του ΟΑΣΘ κατέβηκε από το λεωφορείο και έδειρε άλλον οδηγό – Απίστευτο βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας στο γυναίκειο χάντμπολ