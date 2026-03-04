MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στη Βρετανία με την υποψία κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας

THESTIVAL TEAM

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν την Τετάρτη στη Βρετανία με την υποψία ότι βοηθούσαν ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σε αντίθεση με το άρθρο 3 του Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια του 2023, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Οι συλλήψεις αφορούν έναν 39χρονο στο Λονδίνο, έναν 68χρονο και έναν 43χρονο στην Ουαλία. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, όπου και παραμένουν.

Η έρευνα σχετίζεται με την Κίνα, ανέφερε η αστυνομία.

Η Χέλεν Φλανάγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει σημαντική αύξηση της δουλειάς μας που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή και να λάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε κακόβουλες δραστηριότητες όταν τις υποπτευόμαστε. Οι σημερινές συλλήψεις είναι μέρος μιας προληπτικής έρευνας και, αν και πρόκειται για σοβαρά θέματα, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το κοινό. Η έρευνά μας συνεχίζεται και ευχαριστούμε το κοινό για την συνεχιζόμενη υποστήριξή του».

