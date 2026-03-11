MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραυματίας αλλά “καλά στην υγεία του” ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λέει το Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

“Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής”, έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία σε χθεσινό της άρθρο επικαλέστηκε τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ “έχει τραυματιστεί, μεταξύ άλλων στα πόδια, αλλά έχει τις αισθήσεις του και είναι ασφαλής σε μια τοποθεσία υπό εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας και περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας”.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς που επιβεβαίωσαν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί, πληροφορίες τις οποίες οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει προτού εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν την Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για εμπόριο ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν ηρωίνη, κοκαΐνη και χασίς

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα ο οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε πεζό σε πεζοδρόμιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Ο Κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον ΠτΔ στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη

LIFESTYLE 13 ώρες πριν

Αλέκος Φασιανός: Ντυνόταν πάντα σαν ρακοσυλλέκτης και έβλεπε όλα τα μεσημεριανά, λέει η κόρη του

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Η Βουλγαρία βεβαιώνει ότι έχει επαρκή αποθέματα καυσίμων, εν μέσω αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 20 ώρες πριν

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026