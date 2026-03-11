Τραυματίας αλλά “καλά στην υγεία του” ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λέει το Ιράν

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

“Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής”, έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στην επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία σε χθεσινό της άρθρο επικαλέστηκε τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ “έχει τραυματιστεί, μεταξύ άλλων στα πόδια, αλλά έχει τις αισθήσεις του και είναι ασφαλής σε μια τοποθεσία υπό εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας και περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας”.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε επίσης δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς που επιβεβαίωσαν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί, πληροφορίες τις οποίες οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει προτού εκλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν την Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ