Τραμπ: Ζήτησα από τον Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά κοιτάσματα και συμφώνησε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα Πέμπτη (19/03) ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος συμφώνησε να μην το κάνει.

«Του είπα “Μην το κάνεις αυτό” και δεν θα το κάνει» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «δεν θα αναπτύξει στρατιώτες» στο Ιράν, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη χώρα αυτή.

«Όχι, δεν αναπτύσσω στρατεύματα πουθενά. Εάν υπήρχε τέτοια περίπτωση, ασφαλώς δεν θα σας το έλεγα. Αλλά δεν αναπτύσσω στρατιώτες», επανέλαβε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Πεντάγωνο ζητά 200 δισεκατομμύρια δολάρια για τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση «για πολλούς λόγους».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον πόλεμο, υποστήριξε, όπως και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

