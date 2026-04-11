Τραμπ: Το μόνο που απομένει είναι η εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social επιτέθηκε στα ΜΜΕ που αναφέρουν ότι το Ιράν «κερδίζει τον πόλεμο», λέγοντας πως οι ΗΠΑ έχουν εξαφανίσει όλες τις δυνάμεις της Τεχεράνης. Το μοναδικό που απομένει, σύμφωνα με τον Τραμπ, είναι η εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.



Αναλυτικά το μήνυμα του Τραμπ:«Ο ψευδής ειδησεογραφικός Τύπος έχει χάσει κάθε αξιοπιστία, όχι ότι είχε ποτέ. Εξαιτίας του τεράστιου Συνδρόμου Παράκρουσης για τον Τραμπ, τους αρέσει να λένε ότι το Ιράν «κερδίζει», ενώ στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι ΧΑΝΕΙ! Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική Αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί, η αντιαεροπορική τους άμυνα είναι ανύπαρκτη, τα ραντάρ έχουν καταστραφεί, τα εργοστάσια πυραύλων και drones έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί μαζί με τους ίδιους τους πυραύλους και τα drones και, το σημαντικότερο, οι επί χρόνια «Ηγέτες» τους δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, δόξα στον Αλλάχ! Το μόνο που τους απομένει είναι η απειλή ότι ένα πλοίο μπορεί να «προσκρούσει» σε μία από τις θαλάσσιες νάρκες τους, οι οποίες, παρεμπιπτόντως, και τα 28 σκάφη τους που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ναρκών βρίσκονται επίσης στον πυθμένα της θάλασσας. Τώρα ξεκινάμε τη διαδικασία εκκαθάρισης των Στενών του Ορμούζ ως χάρη προς χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και πολλών άλλων. Απίστευτα, δεν έχουν το θάρρος ή τη βούληση να κάνουν οι ίδιες αυτή τη δουλειά. Πολύ ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι άδεια πετρελαιοφόρα πλοία από πολλές χώρες κατευθύνονται όλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να ΦΟΡΤΩΣΟΥΝ πετρέλαιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!»

