Τραμπ: Θα υπάρξει μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε αλλαγές στην ηγεσία του Ιράν, δηλώνοντας ότι «ίσως υπάρξει ένα είδος κοινής ηγεσίας».

Παράλληλα, είπε ότι θα υπάρξει «μια πολύ σοβαρή μορφή αλλαγής καθεστώτος», προσθέτοντας ότι ίσως «βρούμε έναν ηγέτη όπως κάναμε στη Βενεζουέλα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν.

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν «15 σημεία συμφωνίας» στις συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ιράν και ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε «σημαντικά σημεία σύγκλισης».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες που έγιναν την Κυριακή θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα και ότι, αν οι διαπραγματεύσεις προχωρήσουν παραγωγικά, θα υπάρξει συμφωνία πολύ σύντομα.

Πρόσθεσε ότι τις συνομιλίες διεξήγαγαν ο ειδικός απεσταλμένος του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι έδωσε εντολή να αναβληθούν για πέντε ημέρες οποιαδήποτε στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, λίγες ώρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που απειλούσε με περαιτέρω κλιμάκωση τη σύγκρουση, η οποία διανύει πλέον την τέταρτη εβδομάδα της.