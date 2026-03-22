Τραμπ: Θα τηρήσουμε το τελεσίγραφο και θα καταστρέψουμε το Ιράν

THESTIVAL TEAM

Λάδι στη φωτιά ρίχνει για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο ισραηλινό Κανάλι 13 προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις για την κρίση με το Ιράν.

Με το χαρακτηριστικό του ειρωνικό ύφος, δήλωσε: «Σύντομα θα μάθετε τι θα συμβεί με το τελεσίγραφο για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Θα υπάρξει ολική καταστροφή του Ιράν και όλα θα πάνε μια χαρά».


Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες αξιωματούχοι του Λευκός Οίκος έχουν ενημερώσει τους Ισραηλινούς ομολόγους τους πως μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση για την επαναλειτουργία των Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Όπως μεταδίδει το Κανάλι 12, σε περίπτωση που το Ιράν δεν ανταποκριθεί στην προθεσμία των 48 ωρών που έχει τεθεί για το άνοιγμα των Στενών, υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης, προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση της εν λόγω επιχείρησης.

Πηγή: ertnews.gr

Ντόναλντ Τραμπ

