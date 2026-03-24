Τραμπ: Ψήφισε μέσω επιστολής για εκλογές στη Φλόριντα, ενώ θεωρεί την επιστολική ψήφο “απάτη”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε μέσω επιστολικής ψήφου αυτή την εβδομάδα σε τοπικές εκλογές στη Φλόριντα, ακόμη και τη στιγμή που επικρίνει τη μέθοδο αυτής ψηφοφορίας ως «απάτη», προσπαθώντας να προωθήσει εθνική νομοθεσία που θα θεσπίζει νέους κανονισμούς για την ψηφοφορία.

Ο Τραμπ ψήφισε με επιστολική ψήφο στις εκλογές της κομητείας Παλμ Μπιτς που πραγματοποιήθηκαν σήμερα για την ανάδειξη πολιτειακού γερουσιαστή και πολιτειακού βουλευτή, σύμφωνα με δημόσια αρχεία της κομητείας.

Σε εκδήλωση στο Μέμφις του Τενεσί χθες Δευτέρα, ο Τραμπ απέρριψε τη μέθοδο αυτή άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, διατυπώνοντας αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η επιστολική ψήφος είναι πιο ευάλωτη σε απάτη.

«Η επιστολική ψήφος σημαίνει επιστολική απάτη. Την αποκαλώ επιστολική απάτη και πρέπει να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Και είναι κομμάτι της Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε ο Τραμπ σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα το έγκλημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ρεπουμπλικάνοι του κόμματός του δεν πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έως ότου οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο εγκρίνουν ένα νομοσχέδιο – τον Νόμο SAVE America – που απαιτεί από άτομα που εγγράφονται για να ψηφίσουν να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία αμερικανικής υπηκοότητας.

Ο Τραμπ πίεσε επίσης για την έγκριση από τους Δημοκρατικούς άλλων στοιχείων που θέλει να προστεθούν στο νομοσχέδιο, όπως η απαγόρευση των τρανς γυναικών από τα γυναικεία αθλήματα, η απαγόρευση του «ακρωτηριασμού (γεννητικών οργάνων σ.σ.) των τρανς παιδιών μας» και ο περιορισμός των επιστολικών ψήφων εκτός από περιπτώσεις ασθένειας, αναπηρίας, στρατιωτικής θητείας ή ταξιδιού.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι κάτοικος του Παλμ Μπιτς και συμμετέχει στις εκλογές της Φλόριντα, αλλά ζει κυρίως στον Λευκό Οίκο.

«Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Νόμος SAVE America έχει εξαιρέσεις κοινής λογικής για τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν επιστολικά ψηφοδέλτια για ασθένεια, αναπηρία, στρατιωτική θητεία ή ταξίδια – αλλά η καθολική επιστολική ψήφος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται επειδή είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε απάτη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς μέσω email.

Ωστόσο, η εκλογική απάτη είναι σπάνια στην επιστολική ψήφο. Οι συνήθεις μέθοδοι και η αποκεντρωμένη φύση των εκλογών στις ΗΠΑ καθιστούν πολύ δύσκολη την παρέμβαση στα επιστολικά ψηφοδέλτια, λένε ειδικοί.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τραμπ ψήφισε με επιστολική ψήφο.

Είχε ψηφίσει έτσι και στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, δήλωσε τότε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ είχε ζητήσει επιστολικό ψηφοδέλτιο, αλλά αποφάσισε να ψηφίσει με φυσική παρουσία το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News

