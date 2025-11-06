Τραμπ προς Μαμντάνι: Θα σέβεσαι, να είσαι ευγενικός εγώ εγκρίνω πολλά πράγματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τετάρτη τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζoράν Μαμντάνι να «είναι ευγενικός» μαζί του μετά την εκλογική του νίκη, ισχυριζόμενος ότι ο τόνος του ήταν «πολύ θυμωμένος» απέναντί ​​του.

«Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θυμωμένη ομιλία. Σίγουρα ήταν θυμωμένος απέναντί ​​μου, και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ευγενικός μαζί μου. Είμαι κατά κάποιο τρόπο αυτός που πρέπει να εγκρίνει πολλά πράγματα που του έρχονται στον δήμο, οπότε έχει κάνει μια κακή αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ερωτηθείς για την αναφορά του Μαμντάνι τη βραδιά των εκλογών, στην οποία είπε: «Άκουσέ με, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να πειράξεις οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσεις απ’ όλους μας», ο Τραμπ την χαρακτήρισε «μια πολύ επικίνδυνη δήλωση».

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη δήλωση εκ μέρους του. Πρέπει να σέβεται λίγο την Ουάσινγκτον… Γιατί αν δεν το κάνει, δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει, και θέλω να τον κάνω να πετύχει -θέλω να κάνω την πόλη να πετύχει. Δεν θέλω να κάνω αυτόν να πετύχει. Θέλω να κάνω την πόλη να πετύχει, και θα δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.

Αναλογιζόμενος τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Τραμπ είπε ότι παρακολούθησε στενά τις εκλογές «τρεις αρκετά Δημοκρατικές πολιτείες», σημειώνοντας: «Θα ήθελα να δω τον νέο δήμαρχο να τα πάει καλά, γιατί αγαπώ τη Νέα Υόρκη. Αγαπώ πραγματικά τη Νέα Υόρκη».

Υπενθυμίζεται πως ο Μαμντάνι, 34 ετών, νίκησε την Τρίτη τον ανεξάρτητο υποψήφιο και πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο και τον Ρεπουμπλικάνο Κέρτις Σλίβα και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος και νοτιοασιάτης δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Ο αυτοαποκαλούμενος «δημοκρατικός σοσιαλιστής» έθεσε υποψηφιότητα με μια πολιτική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στην κοινωνική πρόνοια, υποσχόμενος λεωφορεία χωρίς εισιτήρια, καθολική φροντίδα για τα νήπια, κοινωνικά παντοπωλεία, κατοικίες με σταθερό ενοίκιο και αύξηση του κατώτατου μισθού.