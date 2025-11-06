MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ προς Μαμντάνι: Θα σέβεσαι, να είσαι ευγενικός εγώ εγκρίνω πολλά πράγματα

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τετάρτη τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζoράν Μαμντάνι να «είναι ευγενικός» μαζί του μετά την εκλογική του νίκη, ισχυριζόμενος ότι ο τόνος του ήταν «πολύ θυμωμένος» απέναντί ​​του.

«Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θυμωμένη ομιλία. Σίγουρα ήταν θυμωμένος απέναντί ​​μου, και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ευγενικός μαζί μου. Είμαι κατά κάποιο τρόπο αυτός που πρέπει να εγκρίνει πολλά πράγματα που του έρχονται στον δήμο, οπότε έχει κάνει μια κακή αρχή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ερωτηθείς για την αναφορά του Μαμντάνι τη βραδιά των εκλογών, στην οποία είπε: «Άκουσέ με, πρόεδρε Τραμπ, όταν το λέω αυτό: Για να πειράξεις οποιονδήποτε από εμάς, θα πρέπει να περάσεις απ’ όλους μας», ο Τραμπ την χαρακτήρισε «μια πολύ επικίνδυνη δήλωση».

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη δήλωση εκ μέρους του. Πρέπει να σέβεται λίγο την Ουάσινγκτον… Γιατί αν δεν το κάνει, δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει, και θέλω να τον κάνω να πετύχει -θέλω να κάνω την πόλη να πετύχει. Δεν θέλω να κάνω αυτόν να πετύχει. Θέλω να κάνω την πόλη να πετύχει, και θα δούμε τι θα συμβεί», σημείωσε.

Αναλογιζόμενος τα αποτελέσματα των εκλογών, ο Τραμπ είπε ότι παρακολούθησε στενά τις εκλογές «τρεις αρκετά Δημοκρατικές πολιτείες», σημειώνοντας: «Θα ήθελα να δω τον νέο δήμαρχο να τα πάει καλά, γιατί αγαπώ τη Νέα Υόρκη. Αγαπώ πραγματικά τη Νέα Υόρκη».

Υπενθυμίζεται πως ο Μαμντάνι, 34 ετών, νίκησε την Τρίτη τον ανεξάρτητο υποψήφιο και πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο και τον Ρεπουμπλικάνο Κέρτις Σλίβα και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος και νοτιοασιάτης δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.

Ο αυτοαποκαλούμενος «δημοκρατικός σοσιαλιστής» έθεσε υποψηφιότητα με μια πολιτική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στην κοινωνική πρόνοια, υποσχόμενος λεωφορεία χωρίς εισιτήρια, καθολική φροντίδα για τα νήπια, κοινωνικά παντοπωλεία, κατοικίες με σταθερό ενοίκιο και αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ζόραν Μαμντάνι Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

FIBA Europe Cup: Απέδρασε από το Κόσοβο ο ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

“Η Ελλάδα είναι τόσο φθηνή που οι Τούρκοι ταξιδεύουν στην Αλεξανδρούπολη” λέει η τουρκική αντιπολίτευση

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γαλλία: Αμερικανός που δικάζεται για διπλή δολοφονία ισχυρίζεται ότι όλος ο κόσμος συνωμότησε εναντίον του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τραγωδία σε λατομείο στην Πτολεμαΐδα – Νεκρός 40χρονος άντρας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Μεξικό: Συνελήφθη άνδρας για θωπεία κατά της προέδρου Σέινμπαουμ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Βορίζια: Συνελήφθη ο γαμπρός του 39χρονου νεκρού – Βρέθηκε καραμπίνα σε σπηλιά ιδιοκτησίας του