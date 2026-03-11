MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα βασιλεύει η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει «μεγάλη ασφάλεια» στα Στενά του Χορμούζ, αυτόν τον σημαντικό θαλάσσιο δίαυλο για το εμπόριο πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου.

«Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για τη διέλευση πετρελαιοφόρων από την περιοχή.

Στην ερώτηση αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έπρεπε».

Μιλώντας εξάλλου σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος.

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χρυσή Αυγή: Ισόβια ξανά ο Ρουπακιάς, 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο, Κασιδιάρη, Λαγό, Παππά, Γερμενή, Παναγιώταρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Τα fake news υπονομεύουν τη Δημοκρατία

ΠΑΙΔΕΙΑ 9 ώρες πριν

Η ΟΛΜΕ για το θάνατο της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη – Απολύτως αναγκαία η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Bloomberg: Η Ελλάδα επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λεβαδειακός: Και φίλαθλοι των Βοιωτών στην Τούμπα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι πλαφόν στο φυσικό αέριο για τη συγκράτηση των τιμών ενέργειας