Τραμπ: Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν έως τη Δευτέρα, αλλιώς σκέφτομαι να τα ανατινάξω όλα – Στείλαμε όπλα σε Ιρανούς διαδηλωτές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του Fox News, Τρέι Γινγκστ, ότι θεωρεί εφικτή την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έως αύριο, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο, ο Τραμπ ανέφερε ότι «πιστεύει πως είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι αύριο», τονίζοντας την ανάγκη ταχείας κατάληξης σε διπλωματική λύση.

I think I will be able to get a deal by tomorrow. pic.twitter.com/FxhwNKxWXD April 5, 2026

Ωστόσο, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «αν δεν κάνουν συμφωνία και γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα τινάξω όλα στον αέρα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου».

If Iran doesn’t make a deal fast, I am considering blowing everything up and taking over the oil.



Source: Fox News pic.twitter.com/zsNNtrEykQ April 5, 2026

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μεταφορά όπλων προς διαδηλωτές στο Ιράν μέσω κουρδικών δικτύων.

«Μεταφέραμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, στείλαμε όπλα μέσω των Κούρδων, νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν» δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο ή τον τρόπο της φερόμενης επιχείρησης.