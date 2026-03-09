Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα είναι μια μικρή εκδρομή – Θα τελειώσει αρκετά σύντομα

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στη συγκέντρωση των Ρεπουμπλικάνων στη Φλόριντα και αναφέρθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση ως «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Ανέφερε: «Κάναμε μια μικρή εκδρομή γιατί νιώθαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να ξεφορτωθούμε κάποιο κακό. Μετά, νομίζω θα δείτε ότι πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

Εξέφρασε την πεποίθησή του πως ο πόλεμος «θα τελειώσει αρκετά σύντομα», μιλώντας σε εκδήλωση στο Μαϊάμι. «Θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει. Και θα τελειώσει αρκετά σύντομα», τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας: «Ήδη είχαμε κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν είχαμε κερδίσει αρκετά. Προχωρήσαμε, πιο αποφασισμένοι από ποτέ, για να πετύχουμε την απόλυτη νίκη που θα τερματίσει αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο μια για πάντα».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στη δολοφονία του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν, Κασέμ Σολεϊμανί, κατά την πρώτη του θητεία.

Είπε: «Μπορεί να ήταν πολύ πιο ικανός απ’ ό,τι ήταν, αν ζούσε. Γιατί ήταν ικανός. Ήταν σκληρός, βίαιος και ικανός. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτοι».

Τόνισε στη συνέχεια τη δύναμη του αμερικανικού στρατού, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος του στον κόσμο, και σημείωσε ότι χωρίς την παρέμβαση των ΗΠΑ, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους Ρεπουμπλικάνους για το ταξίδι του στη βάση της αεροπορίας στο Ντόβερ, για να «βρεθεί με τις οικογένειες έξι πεσόντων μαχητών», των έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν.

Ανέφερε ότι η επίσκεψη στο Ντόβερ ήταν «το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνει».

Μιλώντας για τις οικογένειες, ο Τραμπ δήλωσε: «Όλοι μου είπαν ένα πράγμα – ‘Βεβαιωθείτε ότι θα νικήσετε, κύριε’. Δεν έκαναν παιχνίδια». Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «ήδη κερδίσει με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά».

«Μέσα σε μία εβδομάδα, επρόκειτο να μας επιτεθούν. 100%», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με το Ιράν.

«Μέσα σε μία εβδομάδα επρόκειτο να μας επιτεθούν, 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν όλους αυτούς τους πυραύλους, πολύ περισσότερους απ’ όσους υπολόγιζε κανείς, και επρόκειτο να μας επιτεθούν, αλλά σκόπευαν να επιτεθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ.

Και αν διέθεταν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Και επρόκειτο να είναι μια μεγάλη επίθεση. Ήξερα ότι είχαν όλες αυτές τις πυραυλικές θέσεις και όλους αυτούς τους εκτοξευτές που ξεφορτωθήκαμε – περίπου το 80% τους αυτή τη στιγμή, για την ιστορία, είχαμε ξεφορτωθεί τους περισσότερους. Βλέπετε, πλέον η δραστηριότητα είχε περιοριστεί σε ελάχιστα. Είχαν πολύ λίγες εκτοξεύσεις να κάνουν».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι ο στρατός είχε υπάρξει «εκπληκτικός».

«Και οι πύραυλοι είχαν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερωθεί, τα drones είχαν καταρριφθεί, και χτυπούσαμε εκεί όπου τα κατασκεύαζαν», είπε ο Τραμπ.

«Τους ξέραμε όλους και τους χτυπούσαμε σκληρά. Εκεί όπου κατασκεύαζαν τα drones. Πολύ δουλειά, πολύ έξυπνη δουλειά. Αλλά θα είχαμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελείωνε, και θα τελείωνε αρκετά γρήγορα».