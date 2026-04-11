MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ο μόνος λόγος που οι Ιρανοί είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Ισλαμαμπάντ είναι σήμερα στραμμένα όλα τα βλέμματα εν αναμονή των διαπραγματεύσεων για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως το Ιράν «δεν έχει κανένα χαρτί στα χέρια» για να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις εκτός από το Στενο του Ορμούζ, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να εκβιάσει τον υπόλοιπο κόσμο.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί στα χέρια τους, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του υπόλοιπου κόσμου χρησιμοποιώντας τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι Ιρανοί είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα, είναι για να διαπραγματευτούν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Ντόναλντ Τραμπ

