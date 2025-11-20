MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης ζήτησε να συναντηθούμε – Η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή

THESTIVAL TEAM

Με δηκτικό ύφος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, στον Λευκό Οίκο, προερχόμενο από την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και σφοδρό αντίπαλο του ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μεγαλύτερης πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ζοράν Μαμντάνι, δήλωσε έτοιμος, μετά την εκλογή του στις αρχές Νοεμβρίου, να κάνει διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με «το κόστος ζωής», ένα ζήτημα που βρίσκεται στο κέντρο των ανησυχιών των Αμερικανών.

«Ο κομμουνιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Κουάμε Μαμντάνι ζήτησε να συναντηθούμε. Αποφασίσαμε ότι η συνάντηση αυτή θα λάβει χώρα την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο Οβάλ Γραφείο», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος.

Κουάμε είναι το δεύτερο όνομα του Ζοράν Μαμντάνι, φόρος τιμής στη σπουδαία προσωπικότητα του αγώνα για την ανεξαρτησία στην Γκάνα, του Κουάμε Νκρούμαχ.

«Όπως συνηθίζεται σε μια νέα δημοτική αρχή, ο εκλεγμένος δήμαρχος πρόκειται να συναντήσει τον πρόεδρο στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τα ζητήματα της δημόσιας ασφάλειας, της οικονομικής ασφάλειας και το πρόγραμμα για τη χρηματοοικονομική προσβασιμότητα», επιβεβαίωσε η Ντόρα Πέρεκ, εκπρόσωπος του Μαμντάνι.

Πρώτος από το 1969 υποψήφιος για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο ψήφους, ο Ζοράν Μαμντάνι έκανε προεκλογική εκστρατεία υποσχόμενος φθηνές κατοικίες και υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών.

Εμφανίζεται ως μια προσωπικότητα που αντιστέκεται στον πρόεδρο και επέκρινε ευρέως τον Ντόναλντ Τραμπ σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, κατηγορώντας τον για «φασισμό».

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε στους Αμερικανούς ότι βρίσκονται πλέον μπροστά σε μια «επιλογή ανάμεσα στον κομμουνισμό και την κοινή λογική».

Ο πρόεδρος είχε μάλιστα απειλήσει να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που χορηγείται στην πόλη της Νέας Υόρκης, αν εκλεγεί ο Μαμντάνι.

