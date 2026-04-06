Τραμπ: “Μπορούμε να εξουδετερώσουμε το Ιράν σε μία νύχτα, ίσως να είναι αύριο Τρίτη”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξουδετερωθεί «εν μία νυκτί» και συμπλήρωσε πως «αυτή η νύχτα ενδέχεται να είναι η αυριανή».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της επιχείρησης διάσωσης του αεροπόρου μετά την κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στο Ιράν.

Χαρακτήρισε «ιστορική» την επιχείρηση διάσωσης, υπογραμμίζοντας πως καταδεικνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «δεν αφήνουν κανέναν Αμερικανό πίσω».

«Είναι μια επικίνδυνη απόφαση, επειδή θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει με 100 νεκρούς αντί για έναν ή δύο», πρόσθεσε ο Τραμπ. Επιβεβαίωσε επίσης ότι οι ομάδες διάσωσης δέχτηκαν «πολύ σφοδρά εχθρικά πυρά» και ένα ελικόπτερο έχει τώρα «σφαίρες μέσα».

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν πηγαίνει καλά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να «εξολοθρεύσουν» ολόκληρη τη χώρα σε μια μόνο νύχτα. «Ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξοντωθεί σε μια νύχτα», είπε ο Τραμπ. «Και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο το βράδυ», τόνισε.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι στη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 155 αμερικανικά αεροσκάφη. Αυτό περιλαμβάνει:

4 βομβαρδιστικά

64 μαχητικά αεροσκάφη

48 βυτιοφόρα ανεφοδιασμού

13 αεροσκάφη διάσωσης

Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περισσότερους από 13.000 στόχους στο Ιράν: «Τις τελευταίες 37 ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10.000 πολεμικές πτήσεις πάνω από το Ιράν – κάτι ανήκουστο»

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό F-15 που καταρρίφθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ιράν «ήταν το πρώτο επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίφθηκε από τον εχθρό σε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση».