Τραμπ: Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια και το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας

«Η Ευρώπη έχει απεγνωσμένα ανάγκη για ενέργεια, και, όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται να αξιοποιήσει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο. Τραγικό!!!», έγραψε σήμερα (14/4) στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Αμπερντίν θα έπρεπε να βρίσκεται σε άνθηση. Η Νορβηγία πουλάει το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο διπλάσιο της τιμής. Κάνουν μια περιουσία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται σε καλύτερη θέση στη Βόρεια Θάλασσα για ενεργειακούς σκοπούς από τη Νορβηγία, θα έπρεπε να κάνει: DRILL BABY, DRLL!!!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι απολύτως τρελό που δεν το κάνουν… ΚΑΙ, ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ! Πρόεδρος DJT», έγραψε στο τέλος της ανάρτησής του εκφράζοντας την αντίθεση του στην εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας.