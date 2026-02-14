MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί

|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σήμερα στο ενδεχόμενο ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε πως «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ παράλληλα ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή.

Επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το οποίο «θα είναι έτοιμο» σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Φορτ Μπραγκ για να συναντήσει άνδρες των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Το Φορτ Μπραγκ είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο και φιλοξενεί περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέκαμψε τους κανόνες αφού, απευθυνόμενος σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, εκφώνησε ομιλία κατά την οποία επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους και υποστήριξε πως οι Δημοκρατικοί θα υπονομεύσουν το στράτευμα εάν κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επόμενες εκλογές.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 ώρες πριν

Νέο κύμα μεταφοράς σαχαριανής σκόνης στην Ελλάδα από το Σάββατο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στέλλα Γεωργιάδου για το τραγούδι που έστειλε στην Eurovision: Ίσως δεν το επέλεξαν λόγω ηλικίας ή του ονόματός μου

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: Γενέθλια στο πλατό για την παρουσιάστρια – “Είμαι 43 και βάζω κάτω πολλές 20αρες”

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Δεν κρεμάστηκε ο Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά στραγγαλίστηκε – Τι υποστηρίζει γιατρός που παρέστη στη νεκροψία του χρηματιστή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Η Λάρισα επόμενος σταθμός του Αλέξη Τσίπρα