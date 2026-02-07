MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ουκρανικό: “Πολύ καλές οι συνομιλίες, κάτι θα μπορούσε να γίνει”

THESTIVAL TEAM

Την αισιοδοξία του για λύση στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε χθες Παρασκευή ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ καλές συνομιλίες» και συμπλήρωσε πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.

Υπήρξαν «πολύ καλές συνομιλίες σήμερα, σε σχέση με Ρωσία-Ουκρανία. Κάτι θα μπορούσε να γίνει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεσμευτεί πως θα σταματούσε τον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο η υπόσχεση αυτή έχει μείνει ανεκπλήρωτη.

Αμερικανοί και ουκρανοί διαπραγματευτές συζήτησαν έναν φιλόδοξο στόχο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μέχρι τον Μάρτιο, αν και το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να αλλάξει, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το κρίσιμο εδαφικό ζήτημα, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Μεταξύ άλλων, οι πηγές ανέφεραν πως συζητήθηκε η προοπτική να διεξαχθούν ταυτόχρονα τον Μάιο εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία για την έγκριση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι οδήγησε μόνο στην ανταλλαγή 314 αιχμαλώτων πολέμου και σε μια δέσμευση ότι θα συνεχιστούν σύντομα οι συζητήσεις. Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πει ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση ενδέχεται να διεξαχθεί στις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ

