ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Βρίσκονται εκτός ελέγχου, θα αποκτούσαν πυρηνικό όπλο αν δεν τους χτυπούσαμε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για την επίθεση στο Ιράν, γιατί έγινε τη συγκεκριμένη στιγμή αλλά και για το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Τετάρτης από τον Λευκό Οίκο.

Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε για το Ιράν ότι «είναι ένα έθνος εκτός ελέγχου. Επιτίθενται σε γειτονικές χώρες και συμμάχους. Για 47 χρόνια μας πίεζαν και δεν έπρεπε. Έχει γίνει δραματική πρόοδος».

«Κάποιος με ρώτησε, σε μια κλίμακα από το 10 πώς θα τον βαθμολογούσατε; Εγώ είπα περίπου 15», είπε ο Τραμπ στους παρευρισκόμενους στον Λευκό Οίκο. «Βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση… είναι μια μεγάλη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας δήλωσε την Τρίτη (3/3/26) ότι δεν υπάρχει «καμία απόδειξη» ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, ο Ραφαέλ Γκρόσι πρόσθεσε ότι το απόθεμα ουρανίου του Ιράν, εμπλουτισμένου σχεδόν σε επίπεδο κατάλληλο για όπλα, καθώς και η «άρνηση να δοθεί στους επιθεωρητές πλήρης πρόσβαση», αποτελούν λόγους ανησυχίας.

«Εάν δεν είχαμε χτυπήσει πρώτοι σε δύο εβδομάδες θα είχαν ένα νέο πυρηνικό όπλο και το να έχουν τρελοί άνθρωποι πυρηνικά όπλα είναι κακό», τόνισε ο Τραμπ.

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

