ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Θέλουν απεγνωσμένα να συνάψουν συμφωνία, έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από μία εβδομάδα

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι προσωρινοί ηγέτες του Ιράν εμφανίζονται πλέον πρόθυμοι να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι, κατά την άποψή του, η Τεχεράνη θα έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα προς μια συμφωνία.

Σε συνέντευξή του στη βρετανική The Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν σχεδιαστεί να διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο, εφόσον το Ιράν προσέγγιζε εγκαίρως το τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια νέα πυρηνική συμφωνία.

«Πάντα υπολογίζαμε τέσσερις εβδομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Επίσης, υπολογίζαμε δύο έως τρεις εβδομάδες για να εξουδετερώσουμε μέρος της ηγεσίας, αλλά τα καταφέραμε όλα σε μία ημέρα. Ήταν πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Πάντα το θεωρούσαμε επιχείρηση τεσσάρων εβδομάδων». Πρόσθεσε δε: «Θέλουν απεγνωσμένα να συνάψουν συμφωνία. Είπα ότι έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από μία εβδομάδα».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τη στάση του στο ζήτημα της χρήσης της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Υποστήριξε ότι η αρχική άρνηση του Στάρμερ να επιτρέψει τη χρήση της βάσης στα νησιά Τσάγκος δεν είχε προηγούμενο στις διμερείς σχέσεις.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί να χορηγήσει άδεια για επιχειρήσεις από βάσεις όπως η Ντιέγκο Γκαρσία και η RAF Fairford, επικαλούμενη λόγους διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, το βράδυ της Κυριακής ο Στάρμερ αναθεώρησε τη θέση του, επιτρέποντας τη χρήση της Ντιέγκο Γκαρσία για «συγκεκριμένους και περιορισμένους αμυντικούς σκοπούς».

Ο Τραμπ σχολίασε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «άργησε υπερβολικά» να αλλάξει στάση, σημειώνοντας: «Αυτό μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ μεταξύ των χωρών μας». Εκτίμησε επίσης ότι ο Στάρμερ «ανησυχούσε για τη νομιμότητα» των ενεργειών.

Δύο ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανικών πληγμάτων, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η επιχείρηση εξελίσσεται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και άφησε να εννοηθεί πως το Λονδίνο θα έπρεπε εξαρχής να έχει εγκρίνει τη χρήση της βάσης, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν ευθύνεται για τον θάνατο «πολλών ανθρώπων από τη χώρα σας».

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

