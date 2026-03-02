Τραμπ για Ιράν: Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα

Λίγο πριν το διάγγελμα που θα απευθύνει στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο CNN και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τα χτυπήματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του CNN, Τζέικ Τάπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στο Ιράν: «Τους δίνουμε να καταλάβουν. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά».

Ακόμη, ο Τραμπ φέρεται να τόνισε πως: «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».