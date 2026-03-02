MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ για Ιράν: Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Λίγο πριν το διάγγελμα που θα απευθύνει στις 18:00 ώρα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο CNN και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τα χτυπήματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του CNN, Τζέικ Τάπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, αναφορικά με τις επιχειρήσεις στο Ιράν: «Τους δίνουμε να καταλάβουν. Νομίζω ότι πάει πολύ καλά».

Ακόμη, ο Τραμπ φέρεται να τόνισε πως: «Δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά, το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Κάγια Κάλας: Απαράδεκτες οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες της Μέσης Ανατολής

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης: Θαυμάζω την οικογενειακή ζωή στους άλλους, αλλά δεν θα μπορούσα να την κάνω με τίποτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ο Παύλος ντε Γκρες αγοράζει διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καβάλα: Νεκρός 70χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νέα μαρτυρία Ελληνίδας από το Ντουμπάι: Έντονος κρότος τα ξημερώματα – “Πετάχτηκα από το κρεβάτι”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό σήμερα για ώρες περιοχή του Λαγκαδά