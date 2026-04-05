Τραμπ: Διασώσαμε τον σοβαρά τραυματισμένο και γενναίο πιλότο του F-15, πετούσαμε επτά ώρες πάνω από το Ιράν

Νέα ανάρτηση για τη διάσωση του πιλότου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενημερώνοντας για την επιχείρηση που εκτυλίχθηκε στα βουνά του Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, στις 1:00 μ.μ (ώρα Ουάσινγκτον).

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

“Διασώσαμε το σοβαρά τραυματισμένο και πραγματικά γενναίο μέλος του πληρώματος/αξιωματικό του F-15, βαθιά μέσα στα βουνά του Ιράν. Ο ιρανικός στρατός τον αναζητούσε εντατικά, με μεγάλες δυνάμεις, και πλησίαζε. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σεβαστό συνταγματάρχη. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις σπάνια επιχειρούνται λόγω του κινδύνου για «ανθρώπους και εξοπλισμό». Απλώς δεν συμβαίνουν! Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την πρώτη, κατά την οποία διασώσαμε τον πιλότο μέρα μεσημέρι -κάτι επίσης ασυνήθιστο- παραμένοντας επτά ώρες πάνω από το Ιράν. Μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ επίδειξη γενναιότητας και ικανότητας από όλους! Θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον στρατό, στο Οβάλ Γραφείο, τη Δευτέρα, στη 1:00 μ.μ. Ο Θεός να ευλογεί τους σπουδαίους ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ”.

Ντόναλντ Τραμπ

