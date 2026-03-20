MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Δεν θέλω εκεχειρία με το Ιράν, τους ισοπεδώνουμε – Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κάποια στιγμή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι αποκλείει κάθε «κατάπαυση του πυρός» στο Ιράν, καθώς συμπληρώνονται αύριο Σάββατο τρεις εβδομάδες από την έναρξη του πολέμου.

«Δεν θέλω κατάπαυση του πυρός. Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν εξοντώνεις κυριολεκτικά τον αντίπαλο», είπε στους δημοσιογράφους ενώ αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για τη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ο Τραμπ είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

«Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση των βάσεών της στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξαπολύονται πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν, είπε ότι το Λονδίνο θα έπρεπε να προσφέρει γρηγορότερα τη βοήθειά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

