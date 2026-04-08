MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Δασμοί 50% σε όσους δίνουν όπλα στο Ιράν – Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου διαβεβαιώνει σε νέα παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) Πυρηνική «Σκόνη»”, τονίζει για το ουράνιο στο Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με το Ιράν, το οποίο, όπως έχουμε διαπιστώσει, έχει περάσει από μια πολύ παραγωγική αλλαγή καθεστώτος! Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με το Ιράν, θα σκάψουν και θα απομακρύνουν όλη την βαθιά θαμμένη (Βομβαρδιστικά B-2) Πυρηνική «Σκόνη». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, και βρισκόταν, υπό πολύ αυστηρή δορυφορική επιτήρηση (Διαστημική Δύναμη!). Τίποτα δεν έχει αγγιχτεί από την ημερομηνία της επίθεσης. Συζητάμε, και θα συζητάμε, για την άρση των δασμών και των κυρώσεων με το Ιράν. Πολλά από τα 15 σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

